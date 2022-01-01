Россия может ввести войска на Украину только в качестве помощи тем гражданам, которые выступят против марионеточного предательского антиукраинского режима, пришедшего к власти в 2014 году. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин в ходе своей итоговой пресс-конференции активно высказался на украинскую тематику. В числе прочего глава государства, отвечая на вопрос британских СМИ, может ли он безоговорочно гарантировать ненападение на Украину, заявил, что действия Москвы будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России.

Эксперт отметил, что идет военное освоение территории Украины странами НАТО, которые считают Россию своим врагом, они уже перешли эту красную черту и уже требуется прямой жесткий ответ, натовская инфраструктура на Украине должна быть ликвидирована.

«Также есть четкая формула Владимира Путина, что граждане Украины лишены возможности легальным способом сформировать правительство, которое отвечало бы их чаяниям. Из этого мы можем сделать вывод, что украинским гражданам придется сделать это формально нелегальным способом, возможно, с помощью братского народа России, который окажет ей эту помощь в разных формах — газ по сниженным ценам, ликвидация нацистских подразделений, которые представляют угрозу», — указал Марков.

Речь идет не о войне с Украиной или оккупации Украины, а о спасении украинского народа и об освобождении Украины от оккупации, заключил собеседник издания.

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