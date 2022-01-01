Если президент Владимир Зеленский введет санкции против олигарха Рината Ахметова, он ответит ассиметрично. Как именно – неизвестно, но точно не будет устраивать государственный переворот. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov Алексей Данилов ранее заявил, что уже 20-25 мая следующего года на заседании его ведомства будут рассматриваться фамилии первых официально признанных олигархов Украины.

Эксперт отметил, что сейчас мы имеем дело с конфликтом не столько между Зеленским и Ахметовым, сколько между Ахметовым и Андреем Ермаком, главой Офиса президента.

«Первопричиной всего этого противостояния является патологическая жадность Андрея Борисовича Ермака в плане властных полномочий. Он хочет забрать себе максимальное количество рычагов влияния на все сферы жизни (экономика, бизнес)», — указал Бондаренко.

Люди, которые пришли к власти в 2019 году, постепенно оторвались от реальности. У них началось головокружение от успехов (хотя успехов как таковых и не было) и они решили, что они теперь хозяева жизни, и начали демонстрировать, кто в доме хозяин, не задумываясь о последствиях и о том, что будет со страной. Никакого плана развития Украины у них нет, заключил собеседник издания.

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