Олигарх Игорь Коломойский в конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Ринатом Ахметовым только потирает руки. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

«Понятное дело, что Коломойский — давний враг Ахметова. Но влияния, чтобы подливать масло в огонь и провоцировать этот конфликт, у него нет», — подчеркнул Бондаренко.

От того, что завтра исчезнут Ахметов или Коломойский, от этого больше гривен в карманах рядового украинца не будет и бюджет пополняться не будет. На их место придут ТНК, которые будут выкачивать из Украины последние соки, заключил собеседник издания.

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