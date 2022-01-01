Коломойский, прекрасно понимает, что ему в данной ситуацию «не до жиру, быть бы живу». Он пытается не стать заложником ситуации и не быть выданным Соединенным Штатам, отметил эксперт.
«Понятное дело, что Коломойский — давний враг Ахметова. Но влияния, чтобы подливать масло в огонь и провоцировать этот конфликт, у него нет», — подчеркнул Бондаренко.
От того, что завтра исчезнут Ахметов или Коломойский, от этого больше гривен в карманах рядового украинца не будет и бюджет пополняться не будет. На их место придут ТНК, которые будут выкачивать из Украины последние соки, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.