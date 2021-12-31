Так, по словам собеседника издания Украинская правда, власти хотят очиститься от негативной репутации, связанной со старым названием.
Отмечается, что в партии власти разговоры о переименовании ведутся вот уже три месяца, а проекты нового названия содержат фамилию президента Зеленского.
Отмечается, что в пропрезидентской партии о переименовании "Слуги народа" разговоры ведутся уже на протяжении трех месяцев, а на вопрос, как будет называться новая партия отвечают: "что угодно с фамилией Зеленский".
Официального подтверждения этой информации нет. В то же время, по словам пресс-секретаря "Слуги народа", Юлии Палийчук, переименовывать партию не собираются и вопрос об этом не обсуждался.
Ранее сообщалось, что в партии власти в новом году пройдут кадровые чистки.