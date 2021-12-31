Политическая партия власти «Слуга народа» рассматривает возможность переименования из-за падающих рейтингов. Неофициальную информацию об этом публикует ряд украинских СМИ 31 декабря

Так, по словам собеседника издания Украинская правда, власти хотят очиститься от негативной репутации, связанной со старым названием.

Отмечается, что в партии власти разговоры о переименовании ведутся вот уже три месяца, а проекты нового названия содержат фамилию президента Зеленского.

Отмечается, что в пропрезидентской партии о переименовании "Слуги народа" разговоры ведутся уже на протяжении трех месяцев, а на вопрос, как будет называться новая партия отвечают: "что угодно с фамилией Зеленский". «Зеленский всех подставил, все разворовали». Олег Царев о том, как Украине спастись от долгов Китаю и МВФ © РИА Новости, Нина Зотина

Официального подтверждения этой информации нет. В то же время, по словам пресс-секретаря "Слуги народа", Юлии Палийчук, переименовывать партию не собираются и вопрос об этом не обсуждался.

Ранее сообщалось, что в партии власти в новом году пройдут кадровые чистки.