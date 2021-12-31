Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили о проведении совместных учений в начале 2022 года. Об этом сообщает БЕЛТА 29 декабря

Согласно Лукашенко, президент республики просил российского лидера не останавливаться в плане сотрудничества в оборонной и военно-промышленной областях. Белоруссия придумала, чем ответить на учения Украины у своих границ © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

«Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем…. Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет», — заявил Лукашенко.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил о проведении учений.

«Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале», — сказал Путин.

В сентябре Россия и Белоруссия уже проводили масштабные совместные военные учения «Запад-2021».