Кремль готов ответить на любые украинские провокации в отношении Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости 31 декабря

"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", — заявил Лавров, подчёркивая, что Москва примет все меры для защиты жителей республик Донбасса. Донбасс обвинил Киев в ракетном обстреле Горловки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Глава МИД также отметил, что Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. "Безальтернативной основой для этого остаётся минский "Комплекс мер", одобренный Советом Безопасности ООН", — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявлял, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.