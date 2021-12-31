"На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ", — заявил Лавров, подчёркивая, что Москва примет все меры для защиты жителей республик Донбасса.
Глава МИД также отметил, что Россия последовательно выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. "Безальтернативной основой для этого остаётся минский "Комплекс мер", одобренный Советом Безопасности ООН", — сказал Лавров.
Ранее Лавров заявлял, что страны — члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России.