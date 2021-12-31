США исходят из положения о том, что нельзя начинать и невозможно выиграть ядерную войну. Об этом после переговоров президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передаёт 31 декабря "Интерфакс"

«Байден подчеркивал несколько раз в ходе разговора, что ядерную войну нельзя начинать, а также ее нельзя и выиграть. Американцы из этого исходят, понимая, что у США и у России накоплены самые крупные ядерные потенциалы в мире», — заявил Ушаков. Байден допустил встречу с Путиным в январе © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Помощник президента утверждает, что Байден заверил Путина в том, что США не разместят на Украине ударные наступательные вооружения.

«Байден четко заявил, что США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения», — добавил Ушаков.

Разговор двух президентов прошел в закрытом для прессы режиме и продлился около 50 минут.