«Для Украины это хорошо, потому что пока они разговаривают, никаких силовых действий не будет. Я хочу озвучить хорошую для нас всех новость, что, во всяком случае, до 15 января все будет спокойно. Потому что последнее заседание, которое уж намечено на 13-ое ОБСЕ, где будут рассматривать вопросы российских инициатив и форматов, будут переговоры», — заявил он.
По мнению Чалого, Путин инициировал разговор по случаю Нового года. Стороны, по его словам, продемонстрируют наличие стратегического диалога.
На заседании СНБО Украины в четверг была получена информация от силовых ведомств, что ситуация в Донбассе стабилизировалась и эскалации не наблюдается. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.