Переговоры президента России и США Владимира Путина и Джозеф Байдена являются хорошим знаком для Украины, поскольку ситуация в Донбассе будет оставаться стабильной. Об этом 30 декабря заявил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый в эфире телеканала «Украина 24»

«Для Украины это хорошо, потому что пока они разговаривают, никаких силовых действий не будет. Я хочу озвучить хорошую для нас всех новость, что, во всяком случае, до 15 января все будет спокойно. Потому что последнее заседание, которое уж намечено на 13-ое ОБСЕ, где будут рассматривать вопросы российских инициатив и форматов, будут переговоры», — заявил он. Секретарь СНБО рассказал о размещении иностранных военных на Украине © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

По мнению Чалого, Путин инициировал разговор по случаю Нового года. Стороны, по его словам, продемонстрируют наличие стратегического диалога.

На заседании СНБО Украины в четверг была получена информация от силовых ведомств, что ситуация в Донбассе стабилизировалась и эскалации не наблюдается. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.