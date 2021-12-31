«Сегодня было поручение, чтобы аппарат СНБО взял под контроль закупку угля для наших ТЭС. Этот вопрос есть на ежедневном контроле у президента», — сказал Данилов.
При этом он заверил украинцев, что на сегодняшний день ситуация с углем для ТЭС контролируема.
Кроме того на заседании СНБО Украины была получена информация от силовых ведомств, что ситуация в Донбассе стабилизировалась и эскалации не наблюдается.
Ранее эксперт, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выразил мнение, что острая нехватка угля создала Украине условие для срочной экономической реинтеграции Донбасса.