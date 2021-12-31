«Сегодня было поручение, чтобы аппарат СНБО взял под контроль закупку угля для наших ТЭС. Этот вопрос есть на ежедневном контроле у президента», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО рассказал о размещении иностранных военных на Украине
Секретарь СНБО рассказал о размещении иностранных военных на Украине
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При этом он заверил украинцев, что на сегодняшний день ситуация с углем для ТЭС контролируема.

Кроме того на заседании СНБО Украины была получена информация от силовых ведомств, что ситуация в Донбассе стабилизировалась и эскалации не наблюдается.

Ранее эксперт, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выразил мнение, что острая нехватка угля создала Украине условие для срочной экономической реинтеграции Донбасса.