Президент Украины Владимир Зеленский поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины взять под контроль процесс закупки угля для использования на тепловых электростанциях. Об этом 30 декабря рассказал секретарь СНБО Украины на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

«Сегодня было поручение, чтобы аппарат СНБО взял под контроль закупку угля для наших ТЭС. Этот вопрос есть на ежедневном контроле у президента», — сказал Данилов. Секретарь СНБО рассказал о размещении иностранных военных на Украине © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

При этом он заверил украинцев, что на сегодняшний день ситуация с углем для ТЭС контролируема.

Кроме того на заседании СНБО Украины была получена информация от силовых ведомств, что ситуация в Донбассе стабилизировалась и эскалации не наблюдается.

Ранее эксперт, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов выразил мнение, что острая нехватка угля создала Украине условие для срочной экономической реинтеграции Донбасса.