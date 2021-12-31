«Решение СНБО принимается двумя путями. Первый, когда президент собирает, как это сегодня происходило, всех членов СНБО, и мы в помещении Офиса президента проводим заседание. Есть другой путь — письменное голосование. Если я не ошибаюсь, вопрос, о котором вы сейчас говорите, голосование по нему проходило в течение трех недель. После завершения голосования каждый член СНБО получает соответствующие документы и изучает их», — заявил Данилов.
По его словам, действия СНБО не являются давлением на свободу слова, которой в стране «более чем достаточно». При этом Данилов не исключил, что в будущем будут закрыты и другие телеканалы.
28 декабря на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет.
Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Качный ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует свой страх перед критикой, продолжая закрывать оппозиционные телеканалы.