Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о блокировке вещания оппозиционных телеканалов «Первый независимый» и UkrLive было принято письменно без заседания. Об этом 30 декабря заявил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге после заседания, который транслировали украинские телеканалы

«Решение СНБО принимается двумя путями. Первый, когда президент собирает, как это сегодня происходило, всех членов СНБО, и мы в помещении Офиса президента проводим заседание. Есть другой путь — письменное голосование. Если я не ошибаюсь, вопрос, о котором вы сейчас говорите, голосование по нему проходило в течение трех недель. После завершения голосования каждый член СНБО получает соответствующие документы и изучает их», — заявил Данилов. Секретарь СНБО Данилов объявил, что Украина готова на компромисс с РФ © Facebook, Олексій Данилов

По его словам, действия СНБО не являются давлением на свободу слова, которой в стране «более чем достаточно». При этом Данилов не исключил, что в будущем будут закрыты и другие телеканалы.

28 декабря на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет.

Депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Александр Качный ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует свой страх перед критикой, продолжая закрывать оппозиционные телеканалы.