Россия прожила ещё один год без войны. Считая с 2014 года, это уже восьмой, если же вести отсчёт с 2008 года, когда США впервые попытались организовать России в Грузии «Афганистан» на ближних подступах, идёт уже четырнадцатый год. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Преобразования далеко не закончены. Россия в военном отношении без войны победила всех потенциальных оппонентов: по современным вооружениям они отстали от Москвы минимум на 10 лет (ближайшие преследователи), а то и лет на двадцать-тридцать (те, кто ещё надеется создать что-то подобное), большинство же навсегда (просто потому, что они даже не ведут исследования в области гиперзвука и глубоководных ударных дронов, не говоря уже о проектировании перспективных образцов подобных вооружений)», — пишет Ищенко.

Но американцы всё ещё пытаются сыграть с Россией вничью в экономическом плане. Не надеясь больше сломать самодостаточную российскую экономику, они пытаются маргинализировать Россию с её немногочисленными союзниками и сохранить под своим экономическим контролем большую часть планеты, уточнил политолог.

Позиция Кремля тоже не так проста. Смысл игры на повышение ставок не в том, чтобы развязать ядерную войну, а в том, чтобы предотвратить даже региональный конфликт, заставив США и далее бороться в условиях пусть плохого, но мира, в котором американцы с ускорением проигрывают и не имеют хорошего варианта действий, добавил специалист.

Поэтому в следующем году Россия постарается продолжить победный марш по лезвию бритвы, а США вновь попытаются её сбить с пути, резюмировал он.