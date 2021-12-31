СССР — это государство, обогнавшее своё время. Мир всё больше разворачивается в сторону идей и характера производства, на которых был основан Союз. Только оказалось, что на это потребовалось на сто с лишним больше лет, чем ожидалось, рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Дмитрий Медведев ранее говорил, что большинство современных молодых людей при советской системе просто не смогли бы жить, и выразил мнение, что не стоит идеализировать времена СССР.

«На мой субъективный взгляд, СССР — это государство, обогнавшее своё время. Мы видим, как мир всё больше разворачивается в сторону тех идей, принципов и характера производства, на которых был основан Советский Союз. Только оказалось, что на это потребовалось на сто с лишним больше лет, чем ожидалось. В этом отношении молодцы китайцы — у них НЭП растянулся почти на век, и они особо не волнуются и не торопятся», — рассуждает эксперт.

Намовир при этом уточнил, что сознательный период его жизни в СССР ограничен всего пятью годами, поэтому, что бы он ни сказал, это может быть опровергнуто универсальным комментарием «не жил — не знаешь — не говори».

Распад СССР — это трагедия и катастрофа мирового масштаба. Кроме того, это ещё и преступление, за которое и по сей день так никто и не ответил, но vировая экономика так или иначе в будущем безусловно перейдёт на социалистические рельсы, но это уже будет принципиально иная система, совсем не похожая на то государство, которое похоронили в Беловежской пуще 30 лет назад, заключил собеседник издания.

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