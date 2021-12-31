Так называемый «долг Януковича» был первым траншем российского кредита, который должен был поддерживать Украину в то время, как начнут работать совместные программы, а их должно было быть много. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

Общая сумма этих проектов, которые Украина должна была осуществлять вместе с Дмитрием Рогозиным, оценивалась в 20 млрд долларов: это и совместный самолет «АН», и обогатительная фабрика урана, это николаевские кораблестроительные заводы, уточнил эксперт.

Если бы Украина получила второй транш, дальше началась бы работа совместных программ, которые приносили бы синергический эффект и все было хорошо, подчеркнул политик.

«В то время я был членом комитета налоговой политики и очень плотно общался с министром финансов, который мне жаловался на то, что «россияне выкрутили руки для того чтобы обезопасить себя во всем во время подписания этого кредита». Они это оформили как стандартную европейскую операцию по покупке украинских бондов, чтобы ничем не отличаться от других иностранных кредиторов Украины. И то, что суд в Великобритании принял решение не в пользу России — это просто правовой нонсенс. Насколько я понимаю, это как назвать белое «черным».

Рассчитывать, что следующая инстанция будет в пользу РФ, едва ли можно, во всяком случае, у Китая больше шансов выиграть суд по «Мотор Сичи», чем у России, добавил он.

В любом случае количество долгов, по которым судится Украина, становится запредельным. Надо добавлять все остальные долги, заключил собеседник издания.

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