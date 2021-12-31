Бывший основатель ЧВК Blackwater планировал инвестировать в «Мотор Сич», но дальше разговоров дело не пойдет. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

США неинтересно само предприятие. Им нужно было, чтобы эти технологии не получил Китай, подчеркнул эксперт.

«Бывший основатель ЧВК Blackwater планировал инвестировать в «Мотор Сич», но, думаю, дальше разговоров дело не пойдет. Главное — заблокировать передачу технологий Китаю. И сам не «ам», и другому не дам. И сами не сделают инвестиции в Украину, и китайцам не дадут», — указал Царев.

В этой ситуации Киеву хотелось бы сохранить лицо, но если украинская власть полностью компрадорская, полностью управляется из-за границы и полностью зависит от США, то надо выбирать — либо выполнять команды сюзерена, либо выполнять свои обязательства и сохранить лицо, заключил собеседник издания.

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