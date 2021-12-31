Ранее стало известно, что китайский инвестор украинского авиастроительного предприятия «Мотор Сич» — компания Beijing Skyrizon через суд в Гааге добивается выплаты компенсации за убытки на сумму более 4,5 миллиарда долларов. Отмечается, что «в результате несправедливого отношения украинского государства к китайским инвесторам в течение последних пяти лет и непрерывного применения незаконных мер китайские инвесторы понесли значительные убытки как на Украине, так и в Китае».
США неинтересно само предприятие. Им нужно было, чтобы эти технологии не получил Китай, подчеркнул эксперт.
«Бывший основатель ЧВК Blackwater планировал инвестировать в «Мотор Сич», но, думаю, дальше разговоров дело не пойдет. Главное — заблокировать передачу технологий Китаю. И сам не «ам», и другому не дам. И сами не сделают инвестиции в Украину, и китайцам не дадут», — указал Царев.
В этой ситуации Киеву хотелось бы сохранить лицо, но если украинская власть полностью компрадорская, полностью управляется из-за границы и полностью зависит от США, то надо выбирать — либо выполнять команды сюзерена, либо выполнять свои обязательства и сохранить лицо, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.