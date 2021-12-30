Бывший президент Украины Петр Порошенко не был объявлен в розыск правоохранительными органами страны. Об этом свидетельствуют результаты поиска в базе данных украинского министерства внутренних дел.

В декабре бывшему главе государства объявили подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Он стал фигурантом дела по закупкам угля у самопровозглашенных республик Донбасса, в рамках которого Киев пытается преследовать политика Виктора Медведчука.

Порошенко покинул Украину в декабре, уехав в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Перед этим сотрудник Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако экс-президент уклонился от получения документа, сел в машину и уехал.

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позднее Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что сейчас находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211223/1032946783.html

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позднее Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что сейчас находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20211223/1032946783.html