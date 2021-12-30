В Киеве Окружной административный суд города принял иск бывшего президента Украины Виктора Януковича о признании незаконным его отстранения от власти в 2014 году. Об этом информировала представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря

«Окружной административный суд г. Киева открыл производство по иску Януковича В[иктора] Ф[едровича] к Верховной Раде Украины в споре о признании факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий Президента Украины», – написала Совгиря в своем Telegram-канале.

Рассмотрение дела с вызовом сторон назначено на 16 февраля 2022-го. Суть требования истца: «установить отсутствие у Верховной Рады компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении Президента Украины».

Верховная Рада в феврале 2014-го на фоне событий, получивших название Евромайдана и приведших к насильственной смене власти, приняла постановление о том, что Янукович якобы «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий». Законность этого акта и оспаривает бывший президент Украины.