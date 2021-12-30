Российские артисты Сергей Лазарев и Markul в YouTube-шоу Максима Галкина «Музыкалити» раскритиковали песню Потапа и Насти, посвященную Новому году

Галкин предложил гостям эфира угадать исполнителя и поставил трек Потапа и Насти «Новый год (От сосны)».

Лазарев неодобрительно отнесся к сомнительным каламбурам в тексте песни. Также он отметил слабую музыку и аранжировку композиции.

«Это прямо днище, я считаю. Так каламбурить — себя не уважать… Ставлю четкую единицу», — заявил Лазарев.

Певец подчеркнул, что остальное творчество Потапа и Насти ему больше по душе.

Его коллега по сцене, хип-хоп исполнитель Markul (Маркас Маргулис) тоже негативно оценил эту песню украинского дуэта.

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Дуэт «Потап и Настя» был создан в 2006 году и прекратил существование в 2017-м. Песни артистов постоянно в ротации на российском радио, они часто гастролировали в РФ, но были вынуждены перестать ездить в Россию из-за критики на Украине.

Потап (украинский продюсер Алексей Потапенко) заявил, что они «пять раз отказались от звания заслуженных артистов России и выступать на "Евровидении" от имени страны-агрессора».

При этом российскому юмористу Максиму Галкину в ноябре 2021 года запретили въезд на Украину и внесли его в список лиц, «угрожающих национальной безопасности». Точная причина неизвестна, но власти Украины могло возмутить посещение им Крыма после 2014 года либо его пародия на президента Украины Владимира Зеленского.