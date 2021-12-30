Галкин предложил гостям эфира угадать исполнителя и поставил трек Потапа и Насти «Новый год (От сосны)».
Лазарев неодобрительно отнесся к сомнительным каламбурам в тексте песни. Также он отметил слабую музыку и аранжировку композиции.
«Это прямо днище, я считаю. Так каламбурить — себя не уважать… Ставлю четкую единицу», — заявил Лазарев.
Певец подчеркнул, что остальное творчество Потапа и Насти ему больше по душе.
Его коллега по сцене, хип-хоп исполнитель Markul (Маркас Маргулис) тоже негативно оценил эту песню украинского дуэта.
Зато преподавательница вокала, которая поделилась мнением с корреспондентом шоу Галкина, сказала, что ей трек кажется удачным. По ее словам, под него хорошо резать оливье, плясать и заряжаться новогодним настроением.
Дуэт «Потап и Настя» был создан в 2006 году и прекратил существование в 2017-м. Песни артистов постоянно в ротации на российском радио, они часто гастролировали в РФ, но были вынуждены перестать ездить в Россию из-за критики на Украине.
Потап (украинский продюсер Алексей Потапенко) заявил, что они «пять раз отказались от звания заслуженных артистов России и выступать на "Евровидении" от имени страны-агрессора».
При этом российскому юмористу Максиму Галкину в ноябре 2021 года запретили въезд на Украину и внесли его в список лиц, «угрожающих национальной безопасности». Точная причина неизвестна, но власти Украины могло возмутить посещение им Крыма после 2014 года либо его пародия на президента Украины Владимира Зеленского.