Что касается политических пертурбаций, приведших в результате к распаду СССР, то достаточно известны события в Прибалтике, Закавказье, но за пределами Казахстана уже мало кто помнит события декабря 1986 года в Алма-Ате. Об этом рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру

Илья Намовир: кто он © Илья Намовир, Facebook Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС.

При этом достаточно много фактов и свидетельств очевидцев, позволяющих прийти к выводу, что это было не стихийное выступление против «тоталитарного Центра», а заранее подготовленное и спланированное мероприятие, подчеркнул эксперт.

«Возможно, когда-нибудь историки будущего, не скованные политической конъюнктурой, найдут в архивах документы, которые позволят пролить свет истины на эти события и расставить все точки над «i»», — указал Намовир.

Хорошо известно, что Казахстан был последней республикой вышедшей из состава СССР. 94 процента жителей КазССР проголосовали за сохранение СССР на Всесоюзном референдуме 1991 года, хотя руководство республики и своевольно изменило формулировку вопроса, тем самым поставив под сомнение легитимность его результатов, уточнил публицист.

Но, как оказалось, результаты референдума вообще ни на что не повлияли и судьба Союза была уже в других руках, заключил собеседник издания.

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