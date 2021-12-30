Декабрьские события в Алма-Ате — выступления казахской молодёжи, произошедшие 17-18 декабря 1986 года, принявшие форму массовых протестов и народных восстаний против тогдашней коммунистической власти. По официальной версии, волнения начались из-за решения Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва о снятии с должности первого секретаря Коммунистической партии Казахстана Динмухамеда Кунаева и замене его на ранее никогда не работавшего в Казахстане Геннадия Колбина, первого секретаря Ульяновского обкома КПСС.
При этом достаточно много фактов и свидетельств очевидцев, позволяющих прийти к выводу, что это было не стихийное выступление против «тоталитарного Центра», а заранее подготовленное и спланированное мероприятие, подчеркнул эксперт.
«Возможно, когда-нибудь историки будущего, не скованные политической конъюнктурой, найдут в архивах документы, которые позволят пролить свет истины на эти события и расставить все точки над «i»», — указал Намовир.
Хорошо известно, что Казахстан был последней республикой вышедшей из состава СССР. 94 процента жителей КазССР проголосовали за сохранение СССР на Всесоюзном референдуме 1991 года, хотя руководство республики и своевольно изменило формулировку вопроса, тем самым поставив под сомнение легитимность его результатов, уточнил публицист.
Но, как оказалось, результаты референдума вообще ни на что не повлияли и судьба Союза была уже в других руках, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.