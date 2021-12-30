В мультике градоначальник облетает Киев в компании святого Николая, которому показывает, как изменился город в лучшую сторону за время его работы.
А именно Кличко демонстрирует крупнейший государственный флаг в стране, новую станцию Борщаговской линии трамвайного сообщения, столичный зоопарк со слоном Хорасом.
Потом Николай и Виталий проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее, велосипедно-пешеходному мосту, мимо новых детского сада и школы, завершая свой путь у главной елки страны — на Софийской площади.
«Здоровья вам, миру, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым Годом и Рождеством!» — говорит мультяшный мэр Киева.