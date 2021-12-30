Глава Киева Виталий Кличко решил креативно поздравить украинцев с Новым годом и Рождеством, но получилось как всегда по-кличковски. В четверг, 30 декабря, мэр подарил горожанам отчетный мультфильм о работе столичной администрации с собой в главной роли. Увидеть его можно на странице градоначальника в Facebook

Украинская певица заявила, что работает бесплатно ради помощи ВСУ © zikua.tv

А именно Кличко демонстрирует крупнейший государственный флаг в стране, новую станцию Борщаговской линии трамвайного сообщения, столичный зоопарк со слоном Хорасом.

Потом Николай и Виталий проезжают на велосипедах по обновленной Пейзажной аллее, велосипедно-пешеходному мосту, мимо новых детского сада и школы, завершая свой путь у главной елки страны — на Софийской площади.

«Здоровья вам, миру, добра и радости! Мы все преодолеем. С Новым Годом и Рождеством!» — говорит мультяшный мэр Киева.