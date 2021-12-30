В сентябре на сайте Зеленского разместили петицию «Отмена принудительной вакцинации населения», постепенно она набрала более 25 тыс. голосов в поддержку.
Авторы петиции заявили, что украинцев якобы вынуждают прививаться просроченными вакцинами «под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы», и призвали Минздрав и президента отменить решение об обязательной вакцинации представителей ряда профессий.
«В отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные меры в порядке, установленном законами Украины», — отмечается в ответе Зеленского.
Украинский президент также пообещал передать проверяющим органам информацию о просроченных вакцинах.
Ранее Минздрав Украины расширил список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. В него вошли работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, образовательных организаций, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения, коммунальных предприятий.