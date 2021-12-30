Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по законам Украины в случае распространения опасной инфекции, такой как коронавирус, власти могут вводить обязательную вакцинацию в стране. Ответ на петицию антивакцинаторов опубликован на сайте главы государства

В сентябре на сайте Зеленского разместили петицию «Отмена принудительной вакцинации населения», постепенно она набрала более 25 тыс. голосов в поддержку. Тайна вакцинации или политика? Банковая отказалась раскрыть прививочный статус Зеленской © Елена Зеленская/Instagram «В отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные меры в порядке, установленном законами Украины», — отмечается в ответе Зеленского. Украинский президент также пообещал передать проверяющим органам информацию о просроченных вакцинах. Ранее Минздрав Украины расширил список профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. В него вошли работники центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, образовательных организаций, органов местного самоуправления, заведений здравоохранения, коммунальных предприятий.