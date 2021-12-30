Украинцы массово уезжают с родины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив. Об этом 30 декабря заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью сайту «Факты»

Трудовая миграция: почему на Украине не будет пенсий © Ukraina.ru

Предыдущая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти Украины провели пробную перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и на тот момент составляла 37 миллионов человек.

Национальная академия наук сообщала, что население Украины к концу ХХІ века сократится до 22 миллионов человек.