«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет… Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году — ред.) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина — незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», — сказал Подоляк.
Предыдущая перепись населения на Украине состоялась в 2001 году, тогда население страны составило 48,45 миллиона человек. В конце января 2020 года власти Украины провели пробную перепись населения при помощи анализа данных SIM-карт. Согласно подсчетам, численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллиона человек и на тот момент составляла 37 миллионов человек.
Национальная академия наук сообщала, что население Украины к концу ХХІ века сократится до 22 миллионов человек.