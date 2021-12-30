Украинцы - особенные, даже, если живут не на родине, а объединившись они создают свой собственный Киев в любой точке мира. Такое мнение высказала украинская певица Оксана Муха после того, как вернулась с гастролей по США и Европе. В четверг, 29 декабря, ее слова процитировал Showbiz.24

«Украинская диаспора везде потрясает. Каждый раз я благодарю украинцев, с которыми имею возможность встретиться в чужой стране, чужом городе. Они умны, объединяются, реализовывают совместные проекты. Строят маленькую Украину в разных уголках земли. И той Украины во всем мире есть очень много. Украинцев уважают, потому что наша колоритность, традиции, язык, трудолюбие — чрезвычайные», — заявила Муха.

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Муха рассказала, что регулярно проводит и благотворительные концерты, цель которых — сбор средств на лечение украинских военных, которые, по ее словам, пострадали в войне с «российским агрессором».

«Мы не успеваем спать, поскольку ежедневно выступаем в разных городах, а ночью постоянно в пути. Такие концерты — для выносливых людей. Признаюсь, для меня они сложные. Но есть цель, которая меня подбадривает. Знаю, ради чего делаю это. Когда мы видим проблемы воинов, для которых выступаем, то наши — кажутся смешными», — констатировала певица.