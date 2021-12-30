Российский шоумен Тимур Батрутдинов, которому в этом году исполнилось 43 года, продолжает оставаться холостяком, что привлекает к нему пристальное внимание самых разных женщин. Об одном из таких эпизодов 30 декабря написал Starhit

Купил мужчина: скандальное платье помощницы замминистра продано на аукционе © Кристина Тишкун/Инстаграм Любовь Успенская. По признанию Батрутдинова, она не ходила вокруг да около, а сразу взяла быка за рога. За кулисами YouTube-программы, куда они оба были приглашены.

«Я ходил в шоу "Бар в большом городе". Любовь Успенская была тоже была гостьей, как и я. И вот она мне говорит: "Смотри, я без трусиков", — вспомнил Батрутдинов и повторил неприличный жест старшей коллеги.

При этом он подчеркнула, что несмотря ни на что Успенская вызывает у него восхищение. Любовь, вы прекрасны! В трусиках и без», — заключил юморист.