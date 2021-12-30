Оказалось, что заигрывала с артистом и уроженка Украины, 67-летняя певица Любовь Успенская. По признанию Батрутдинова, она не ходила вокруг да около, а сразу взяла быка за рога. За кулисами YouTube-программы, куда они оба были приглашены.
«Я ходил в шоу "Бар в большом городе". Любовь Успенская была тоже была гостьей, как и я. И вот она мне говорит: "Смотри, я без трусиков", — вспомнил Батрутдинов и повторил неприличный жест старшей коллеги.
При этом он подчеркнула, что несмотря ни на что Успенская вызывает у него восхищение. Любовь, вы прекрасны! В трусиках и без», — заключил юморист.