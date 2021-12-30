Так, она прокомментировала заявления украинской стороны об угрозе информационной политики России.
«Всё что выходит из-под пера Офиса президента непосредственно прямо угрожает государственности Украины. Это не какие-то оторванные от действительности слова, это факт, потому что разобщённость украинского народа достигла катастрофических масштабов, нерешённость проблем становится хронической, они усугубляются во всех сферах жизни», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Украина стала неуправляемой для народа и элит этой страны, что является угрозой национальной безопасности государства.
На днях президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в ней информполитику России назвали угрозой, причем не только для Киева, но и для других демократических стран. Ограничительные меры в стратегии названы эффективным механизмом мониторинга и ответственности за дезинформацию.