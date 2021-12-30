Президент Украины Владимир Зеленский сам стал угрозой для Украины и других государств Европы, в том числе в контексте сохранения демократических принципов и основ. Об этом 30 декабря заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова на брифинге, передает РИА Новости

Так, она прокомментировала заявления украинской стороны об угрозе информационной политики России. Зеленский нарушил 9 статей Конституции Украины - депутат © president.gov.ua

«Всё что выходит из-под пера Офиса президента непосредственно прямо угрожает государственности Украины. Это не какие-то оторванные от действительности слова, это факт, потому что разобщённость украинского народа достигла катастрофических масштабов, нерешённость проблем становится хронической, они усугубляются во всех сферах жизни», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Украина стала неуправляемой для народа и элит этой страны, что является угрозой национальной безопасности государства.

На днях президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию информационной безопасности государства, в ней информполитику России назвали угрозой, причем не только для Киева, но и для других демократических стран. Ограничительные меры в стратегии названы эффективным механизмом мониторинга и ответственности за дезинформацию.