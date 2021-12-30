«До вылета на финальные новогодние съемки в этом году успели узким семейным кругом отметить Рождество дома. Так весь день готовились, бегали за подарками по магазинам, что забыли пофотографироваться. Заканчиваю съемки в Москве и домо-о-ой!» — написала она.
«А где у вас дом?» — поинтересовалась одна из подписчиц и получила ответ, что в Италии.
«Как обычно, зарабатывать бабки — так в России, а жить — так в Европе», «Какое Рождество? Вы что католики???», — прокомментировали пост Бадоевой пользователи.
Ведущая Жанна Бадоева родилась в Литве, а когда будущая звезда была еще подростком, семья переехала в Киев. Известность Бадоева получила как ведущая первого сезона «Орла и решки», над первым сезоном программы она работала вместе со своим теперь уже бывшим мужем Аланом Бадоевым. Следующие 2 сезона ведущая отработала с актером Андреем Бедняковым.
С 2014 года ведущая состоит в браке с Василием Мельничиным, пара живет в Венеции, где Бадоева снимает свою передачу «Жизнь других». Выходит проект на российском «Первом канале».