Президент Украины Владимир Зеленский обманывается принципами извращенной демократии, которые навязывают ему США, в то время как сами придерживаются противоположных. Об этом 29 декабря заявил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Качный в эфире телеканала «Наш»

«Нам навязывается сейчас демократия, которая приходит к нам с Запада. Представим себе, что президент США закрывает после выборов канал FoxNews, который критиковал Джозефа Байдена. Что произошло бы в мире? Мы этого представить не можем. Что нам говорит Запад? Есть критерии, которые мы вам украинцам должны навязать, чтобы вы были демократическим государством — это свобода слова, защита инвестора… Почему тогда закрываются телеканалы, которые критикуют власть, а в это время ни посольство США, ни президент США ничего не говорят», — заявил депутат.

По его словам, Зеленский понимает, что его рейтинги падают, поэтому закрывает телеканалы, на которых его могут критиковать, несмотря на незаконность. В Раде рассказали, чего боится Зеленский © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее коллега Качного по Раде депутат Нестор Шуфрич заявил, что украинские телеканалы не имеют право отключать от эфира без соответствующего решения суда. Он назвал абсурдным экстренное решение СНБО Украины и отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.

Во вторник, 28 декабря на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет. Мотивационная часть в документах отсутствует.

Кроме того, во вторник стало известно, что депутат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал». Украинские эксперты выразили мнение, что таким образом власть укрепляет позиции в медиа после переформатирования под себя телеканалов «Рада» и «Дом».