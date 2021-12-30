«Нам навязывается сейчас демократия, которая приходит к нам с Запада. Представим себе, что президент США закрывает после выборов канал FoxNews, который критиковал Джозефа Байдена. Что произошло бы в мире? Мы этого представить не можем. Что нам говорит Запад? Есть критерии, которые мы вам украинцам должны навязать, чтобы вы были демократическим государством — это свобода слова, защита инвестора… Почему тогда закрываются телеканалы, которые критикуют власть, а в это время ни посольство США, ни президент США ничего не говорят», — заявил депутат.
По его словам, Зеленский понимает, что его рейтинги падают, поэтому закрывает телеканалы, на которых его могут критиковать, несмотря на незаконность.
Ранее коллега Качного по Раде депутат Нестор Шуфрич заявил, что украинские телеканалы не имеют право отключать от эфира без соответствующего решения суда. Он назвал абсурдным экстренное решение СНБО Украины и отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.
Во вторник, 28 декабря на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет. Мотивационная часть в документах отсутствует.
Кроме того, во вторник стало известно, что депутат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал». Украинские эксперты выразили мнение, что таким образом власть укрепляет позиции в медиа после переформатирования под себя телеканалов «Рада» и «Дом».