«Перуанские шаманы»: Успенская назвала виновных в конфликте с дочерью
«Перуанские шаманы»: Успенская назвала виновных в конфликте с дочерью
© РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк
Среди атрибутов ритуала была и фотография украинского президента Владимира Зеленского, а также российского лидера Владимира Путина.

Перуанские шаманы проводят такие обряды каждый год. Традиционно берут фотографии действующих президентов США и России. Однако в этом году появился еще и снимок Зеленского.

Заклинатели не уточнили, от чего именно «очищают» фотографии политиков. В этом году они не давали политических прогнозов. 

Ранее шаманы спрогнозировали, что в 2022 году пандемия коронавируса пойдет на спад.