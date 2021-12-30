Среди атрибутов ритуала была и фотография украинского президента Владимира Зеленского, а также российского лидера Владимира Путина.
Перуанские шаманы проводят такие обряды каждый год. Традиционно берут фотографии действующих президентов США и России. Однако в этом году появился еще и снимок Зеленского.
Заклинатели не уточнили, от чего именно «очищают» фотографии политиков. В этом году они не давали политических прогнозов.
Ранее шаманы спрогнозировали, что в 2022 году пандемия коронавируса пойдет на спад.