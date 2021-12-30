Накануне Нового года перуанские шаманы устроили ритуал очищения над портретами мировых политиков. Об этом 30 декабря сообщили в сюжете ТСН

«Перуанские шаманы»: Успенская назвала виновных в конфликте с дочерью © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, а также российского лидера Владимира Путина.

Перуанские шаманы проводят такие обряды каждый год. Традиционно берут фотографии действующих президентов США и России. Однако в этом году появился еще и снимок Зеленского.

Заклинатели не уточнили, от чего именно «очищают» фотографии политиков. В этом году они не давали политических прогнозов.

Ранее шаманы спрогнозировали, что в 2022 году пандемия коронавируса пойдет на спад.