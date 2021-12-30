Проект первой леди Украины Елены Зеленской «Удивительная открытка» заработал, им бесплатно могут воспользоваться все жители страны. Такую «рекламу» 30 декабря в своем Telegram-канале опубликовал президент Владимир Зеленский

«Вернусь через пару годиков»: Богдан угрожает украинцам из Мексики © Facebook, Андрей Богдан / Facebook, Андрей Богдан / Перейти в фотобанк сайт «Удивительная открытка», выбрать одну из тех, что опубликованы там, добавить к картинке свои пожелания и отправить своим близким в любой мессенджер.

«Ваше внимание и теплые слова — это то, чего сегодня ждут близкие и родные. Поздравьте всех-всех, отправив им удивительные открытки, над которыми работали художники из разных уголков Украины. Создайте праздничное настроение, сделав всего несколько щелчков», — написал президент.

Проект «открыток Зеленской» работает уже второй год, идею первая леди предложила еще в 2020-м, желая соединить «традиции с искусством, современные технологии с древними символами, а украинцев друг с другом».

«В этом году коллекция открыток пополнилась картинами на современный лад. Художники от Коломыи до Одессы колдовали, чтобы донести украинцам тепло и любовь», — говорится на сайте.