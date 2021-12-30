Эксперт отметил, что США не поддерживают Коломойского, который в войне против Ахметова выступает на стороне Зеленского, но они и не поддерживают Ахметова, потому что они хотят забрать всю энергетику и контролировать всю ситуацию внутри Украины. Им олигархи не нужны.
«В этой ситуации, когда они не поддерживают никого из участников конфликта и в перспективе собираются менять Зеленского, ситуация идеальная. Они дают информацию Зеленскому, Зеленский вступает в конфликт с Ахметовым, на стороне Ахметова Коломойский, все друг с другом воюют и ослабляют друг друга», — подчеркнул Царев.
В этой ситуации у США есть только одна проблема — что в тот момент, когда все будут друг с другом воевать, Россия каким-то образом вступит в игру, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.