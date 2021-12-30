Разговоры о том, что США поддерживают Владимира Зеленского и не поддерживают Рината Ахметова в этой войне — не совсем верно. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: кто он © Нина Зотина

«В этой ситуации, когда они не поддерживают никого из участников конфликта и в перспективе собираются менять Зеленского, ситуация идеальная. Они дают информацию Зеленскому, Зеленский вступает в конфликт с Ахметовым, на стороне Ахметова Коломойский, все друг с другом воюют и ослабляют друг друга», — подчеркнул Царев.

В этой ситуации у США есть только одна проблема — что в тот момент, когда все будут друг с другом воевать, Россия каким-то образом вступит в игру, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.