Украинский блогер, обладательница самых больших скул в мире Анастасия Покрищук похвасталась неоднозначным снимком с новой фотосессии, которую женщина сделала в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующий пост она разместила в Instagram 29 декабря

Купил мужчина: скандальное платье помощницы замминистра продано на аукционе © Кристина Тишкун/Инстаграм

«Красивая? Понятно, шо да», — подписала снимок Покрищук.

«Очень необычная красота, скажем так», «Надоела уже однотипными фотками и позами», «Что здесь красиво?», «Поза: когда съезжаешь с горки на картонке», «Поцелуйте уже эту жабу быстрее, пусть превратится в принца», «Я подписана для того что бы посмотреть, как она уродует себя еще больше, и до какого предела может дойти», «Быстрее бы уже этот кошмар на улице Вязов закончился», — ответили ее подписчики.

Анастасии Покрищук 31 год, она уроженка Киева. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star. Сейчас на Покрищук подписано более 270 тысяч человек.