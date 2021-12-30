На фотографии блогерша сидит на отражающем листе, наклонившись вперед. Одета она при этом в черное кружевное боди и грубые рокерские ботинки.
«Красивая? Понятно, шо да», — подписала снимок Покрищук.
«Очень необычная красота, скажем так», «Надоела уже однотипными фотками и позами», «Что здесь красиво?», «Поза: когда съезжаешь с горки на картонке», «Поцелуйте уже эту жабу быстрее, пусть превратится в принца», «Я подписана для того что бы посмотреть, как она уродует себя еще больше, и до какого предела может дойти», «Быстрее бы уже этот кошмар на улице Вязов закончился», — ответили ее подписчики.
Анастасии Покрищук 31 год, она уроженка Киева. Долгое время работала продавцом, а в 26 лет приняла решение меняться: покрасила волосы в розовый, увеличила грудь и губы, нарастила до непропорциональных размеров скулы. В итоге женщина стала обладательницей самых больших скул в мире, о чем написал британский таблоид Daily Star. Сейчас на Покрищук подписано более 270 тысяч человек.