Владелец канадской компании TIU Майкл Юркович в видеообращении на днях пожаловался на бездействие властей Украины после заявления о рейдерстве со стороны руководства Никопольского завода ферросплавов, принадлежащего группе «Приват» олигарха Игоря Коломойского

Канадский инвестор заявил, что еще в июле 2021 года обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации и до сих пор не получил никакой реакции.

«Мы инвестировали 70 миллионов долларов в энергетическую отрасль Украины потому, что я лично сказал канадцам и американцам, что Украина — достойная страна. Она горда, уважает верховенство закона и будет бороться за защиту своего народа. Эти инвестиции в энергетический сектор обеспечивают безопасность страны и тепло зимой и свет летом. В 2020-м году на мою компанию напал олигарх. Этот олигарх проигнорировал верховенство закона. Он хочет украсть этот бизнес, потому что считает, что может это сделать», — заявил Юркович.

По словам Юрковича, его бизнес подвергся рейдерским атакам со стороны компании украинского олигарха Игоря Коломойского.

В 2017 году его фирма открыла солнечную электростанцию в Никополе за 10,5 млн евро, ее разместили вблизи Никопольского завода.

«Конкуренция невозможна». Коломойский освоил новую схему заработка на Украине © скриншот видео "BIHUS info"

Ранее инвестиционный аналитик Сергей Фурса отметил, что власть закрывает глаза на схемы Коломойского с ценами на электричество, что позволяет тому, в частности, заниматься майнингом криптовалюты.