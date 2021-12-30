Платье помощницы экс-замминистра образования Украины Игоря Гарбарука Кристины Тишкун продали на аукционе. Самую большую сумму за лот предложил известный в стране адвокат Евгений Лосовский. Об этом 30 декабря сообщил Telegram-канал «Шептун»

Заветное «продано» Лосовский услышал за 1 тысячу долларов, и теперь в распоряжении адвоката то самое платье, которое не только наделало много шума, но и разрушило уже как минимум одну судьбу.

«Проституция нынче в моде», «Нюхать будет? Фетишист?», «Платье раз купил и радуйся постоянно, его содержать не надо, в отличии от его бывшей владелицы…», «Им срочно надо лечить психику», «Дорого за такую безвкусицу», — отреагировали подписчики канала.

В черном платье с ассиметричным лифом, поверх которого был надет увесистый крест, помощница замминистра пришла на встречу с мэром Львова Андреем Садовым и сотрудниками его администрации.

Снимок девушка сама выложила в Instagram, по всей видимости, ожидая услышать восторги и комплименты, но получила море критики. Среди самых корректных были комментарии о том, что платье безвкусное, другие же пользователи решили не сдерживаться в словах и предположили, что на самом деле Тишкун — дама с низкой социальной ответственностью.

Сначала замминистра образования Гарбарук пытался вступиться за подчиненную, однако буквально через сутки сам покинул пост, заявив, что сделал это «по собственному желанию».

Кива захотел приютить оскандалившуюся помощницу Гарбарука © Facebook, Илья Кива Илья Кива, заявивший, что если помощница тоже осталась без работы, то он готов взять ее к себе.

Тишкун ситуацию никак не комментирует, с журналистами не общается и доступ к своим страницам в соцсетях закрыла.

Вопрос о ее дальнейшем профессиональном пути пока остается открытым, как и причины, по которым адвокат Лосовский решил стать обладателем вульгарного платья. Хотя у некоторых пользователей сети есть предположение, что наряд он может подарить Садовому.