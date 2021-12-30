Кому из знаков зодиака повезет с финансами в новом году, рассказали астрологи на испанском портале Tiempox

Астрологи предсказали крупный успех в наступающем году Овнам, Ракам, Рыбам, Козерогам и Тельцам. Звезды обещают этим знакам удачу в профессиональном плане, а это будет означать и прибавку в финансах.

Овнов ждет карьерный рост, удача улыбнется им, и от экономии можно будет перейти к накоплениям денежных средств. Кроме того, по мнению астрологов, Овнам предстоят важные командировки.

Раки будут блистать во всех сферах, за какие возьмутся, их карьера выйдет на новый уровень. В новом году им стоит разумно вкладывать свои деньги, они обязательно получат хорошую прибыль.

Кто рыкнул «мяу»? Самые известные «тигры» Украины © mv.org.ua будет везти благодаря их интуиции и глубокому пониманию людей. Если они не замкнутся в себе и воспользуются новыми возможностями, год Тигра будет удачным и в финансовом, и в любовном плане.

Козероги смогут достичь заметных успехов и серьезно вырасти в профессиональном плане. Им стоит вспомнить, почему они выбрали именно эту работу и сосредоточиться на достижении значимых целей. Если дело жизни перестало приносить радость, год Тигра — самое время наконец решиться и сменить работу.

Тельцам стоит быть осторожными с коллегами, которые могут мешать их карьерному росту. Год Тигра подарит им большие возможности состояться как профессионал и позволит лучше научиться ладить с окружающими.