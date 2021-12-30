«Женщины, которые отказываются защищать свою страну, — самки крепостных, которые хотят продать в рабство своих детей», — написал Муждабаев.
Ранее скандальный украинский журналист призывал сжигать «в праведном огне» организаторов концертов российских артистов на Украине.
Недавно Владимир Зеленский утвердил приказ № 313 о постановке женщин целого ряда профессий на воинский учет, связанный с необходимостью «накопления человеческого ресурса» для армии.
В Минобороны попытались успокоить украинок и пообещали, что в армию их сразу не заберут. Тем не менее украинки обратились к Зеленскому с просьбой отменить этот указ, петицию на сайте подписали более 25 тыс. человек.