Украинский журналист Айдер Муждабаев в своем Facebook 29 декабря оскорбительно высказался об украинках, которые выступают против указа о постановке женщин на воинский учет

«Женщины, которые отказываются защищать свою страну, — самки крепостных, которые хотят продать в рабство своих детей», — написал Муждабаев.

«Украинки – новое чудо-оружие Киева». Зачем на Украине ставят женщин на воинский учет © Facebook, Міністерство оборони України

Недавно Владимир Зеленский утвердил приказ № 313 о постановке женщин целого ряда профессий на воинский учет, связанный с необходимостью «накопления человеческого ресурса» для армии.

В Минобороны попытались успокоить украинок и пообещали, что в армию их сразу не заберут. Тем не менее украинки обратились к Зеленскому с просьбой отменить этот указ, петицию на сайте подписали более 25 тыс. человек.