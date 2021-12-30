Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин 29 декабря в своем Facebook отреагировал пословицей на предстоящие 30 декабря переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена без участия Киева

Салливан провел переговоры с Ушаковым по Украине © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«Поздно уже по этому поводу рефлексировать. Наша власть сделала все, чтоб сам факт переговоров кого-то с Москвой как альтернатива "окончательному решению украинского вопроса" Россией воспринималась как благо. Поверьте, вот уж точно: не до жиру — быть бы живу», — написал Волошин.

В последние недели в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе нападения России на Украину. Москва подчеркивает, что не имеет никаких агрессивных намерений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о возможном вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.