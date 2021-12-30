Советник главнокомандующего ВСУ, командующий так называемой Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош потребовал прекратить «сериальную вакханалию» совместных российско-украинских фильмов. Соответствующий пост он разместил вечером 29 декабря в Facebook

«Считаю совместные российско-украинские сериалы информационной диверсией против государства Украина… Имперская, антигосударственная по сути, сериальная вакханалия должна быть прекращена», — написал он.

Больше 5 кг: на Украине нашли янтарь-рекордсмен © Виталий Коваль/Фейсбук Владимира Зеленского. Подобного рода проекты, подчеркнул советник главнокомандующего ВСУ, должны быть запрещены как «ФСБшные вбросы».

Также Ярош выступил за запрет гастролей украинских артистов в России, предложив квалифицировать подобное как госизмену.

«Все, что действует во вред государству, должно быть обезврежено. Потому что у нас война за независимость», — заявил он.

«Судя по тому, что Ярош пишет это вечером, очередная серия «Сватов» ему не зашла», — прокомментировал предложение один из пользователей.

Новый —7-й — сезон «Сватов» начали транслировать с 20 числа на Украине и с 27-го — в России. Несмотря на огромное количество препятствий и скандалов, сопровождавших съемочный процесс и выход фильма, его авторам все же удалось добиться трансляции, причем на русском языке.