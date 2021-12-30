По словам Коваля, самый большой янтарь в мире весит более 9 килограммов и находится в одной из экспозиций Музея естествознания в Берлине. А вот Украина, пояснил глава администрации, до сих пор могла похвастаться лишь находкой в 1930 граммов, но теперь страна в числе «янтарных рекордсменов».

Больше 5 кг: на Украине нашли янтарь-рекордсмен
© Виталий Коваль/Фейсбук

«Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях», — сказал чиновник.

Добыла 5-киллограммовый янтарь компания «Солнечное ремесло», занимающаяся разработкой карьеров и добычей полезных ископаемых. На эту деятельность фирма получила лицензию в мае 2021 года.

Больше 5 кг: на Украине нашли янтарь-рекордсмен
© Виталий Коваль/Фейсбук