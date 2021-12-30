Больше 5 кг: на Украине нашли янтарь-рекордсмен

В Ровненской области Украины на месторождении Владимирец-Восточный обнаружили самый большой в стране янтарь, его вес оценивается более, чем в 5 килограммов. Драгоценный камень вошел в десятку крупнейших янтарей мира. Такую новость на своей странице в Facebook сообщил глава Ровненской областной государственной администрации Виталий Коваль

По словам Коваля, самый большой янтарь в мире весит более 9 килограммов и находится в одной из экспозиций Музея естествознания в Берлине. А вот Украина, пояснил глава администрации, до сих пор могла похвастаться лишь находкой в 1930 граммов, но теперь страна в числе «янтарных рекордсменов».

«Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях», — сказал чиновник.