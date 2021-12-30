Алла Пугачева накануне Нового года вновь выступила для публики, исполнив свой хит «Любовь, похожая на сон». Видео на днях появилось в YouTube

Пугачеву, появившуюся на публике, сравнили с восковой куклой © Алла Пугачева/Инстаграм

Зрители восхитились тем, что Алла Пугачева и в 72 года прекрасно поет. Они заявили, что с ней не сравнятся современные кумиры молодежи вроде Моргенштерна.

«Королева!», «Голос, конечно… Непревзойденная!», «Это вам не Моргенштерн», «Сейчас таких певиц уже не делают», «Лучшая!» — отреагировали поклонники звезды.

Также в сети отметили, что Пугачева с годами из-за пластики все сильнее напоминает свою старшую дочь, Кристину Орбакайте.

Год назад, в декабре 2020 года, поразила сеть выступлением в караоке младшая дочь Пугачевой и Галкина, Лиза. Она исполнила мамин шлягер «Миллион алых роз».