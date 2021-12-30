Посольство США на Украине в Twitter 29 декабря призвало власти Украины утвердить результаты конкурса по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

«США призывает членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив их собственный выбор главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры», — говорится в сообщении.

«Плюют в лицо Западу»: Зеленский и Ермак сорвали конкурс на главу САП © president.gov.ua

Кроме того, члены комиссии обратились к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой с просьбой вмешаться в ситуацию. Офис генпрокурора анонсировал повторную проверку кандидатов на пост нового главы САП.

Ранее назначить нового главу антикоррупционной прокуратуры призвали Украину послы стран G7.

В декабре отборочная комиссия проголосовала за избрание новым главой САП детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Клименко. Он был признан, но не объявлен победителем конкурса.

С момента отставки в 2020 году с поста главы САП Назара Холодницкого ведомство остается без руководителя.