Политический обозреватель, предприниматель

Андрес Пьерантони родился в 1949 году в Риме и в возрасте 8 месяцев вместе с матерью прибыл в Венесуэлу. Закончил факультет политических наук в Государственном университете Милана.

В 1974-2005 годах работал в сфере международной торговли, создавая и управляя компаниями по поставке материалов для электросистем государств Карибского бассейна и Центральной Америки. С 2008 года до настоящего времени работает консультантом различных государственных и частных предприятий Венесуэлы (банк АЛБА, проект SUCRE, PDV Caribe, министерства). Делегат Учредительного конгресса Социалистической единой партии Венесуэлы (PSUV) в 2007 — 2009 годах. Участвовал в основании Комитета солидарности с курдским народом.

В качестве эксперта неоднократно выступал на ТВ по вопросам положения в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и конфликта на востоке Украины.