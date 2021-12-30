Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион, известная ненавистью ко всему российскому, в студенчестве агитировала иностранных учеников к изучению русского языка. Ее студенческую характеристику опубликовал 29 декабря в Facebook пользователь Ihor Lukianov

Скандалистка Фарион доказала «ничтожность» Зеленского © lenta.ru

Также указано, что в течение четырех лет Ирина Фарион была старостой группы и членом комсомольского бюро. Она неоднократно проводила беседы с иностранными гражданами с целью лучшего изучения ими русского языка.

В последние годы Фарион, наоборот, не раз выступала против использования русского языка на Украине. Так, в 2013 году она, будучи депутатом Рады от партии «Свобода», предложила избавиться от термина «Великая Отечественная война». В 2015 году СК России возбудил уголовное дело в отношении Фарион по подозрению в подстрекательстве к совершению убийства и возбуждении вражды. Следствие утверждало, что Фарион выступила с призывами к «действиям, побуждающим уничтожать Россию как государство и русских как группу лиц по национальному признаку». В 2019 году Фарион потребовала заключить в тюрьму Владимира Зеленского (тогда он выступал кандидатом на выборах) за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.