Кабинет министров Украины утвердил порядок введения запрета или ограничения перемещения на случай военного положения. Соответствующий документ был принят в среду, 29 декабря, на очередном заседании правительства

Шуфрич анонсировал акции протеста из-за закрытых телеканалов © Twitter, KyivPride

«Не так интересны эти детали, как сам факт утверждения такого порядка», — прокомментировало новость одно из украинских СМИ.

«Да сразу по концлагерям распределить. Пофамильно. Чего мелочиться-то», «Такое ощущение, что развязка близко», «Зеля тревожный чемоданчик собрал?», «А схроны себе выкопали?», «Прежде, чем загнать баранов в стойло, их необходимо приучить к загону», «Знают твари, что может быть социальный взрыв», «А скоро там темнейший уже вторгнется? Задолбали эти прекрасные новости от наших дебилов у власти», «Как газ с последним углем к весне выжгут, наркоклоуны устроят военную провокацию в Донбассе и понеслась», «О, началось!! То баб в военкомат, то военное положение. Наше сиятельство-то, во вкус вошло!!» — прокомментировали известие жители Украины.

Ожидание российского вторжения стало мейнстримом украинской политики несколько недель назад, когда ряд западных СМИ опубликовал информацию о том, что РФ стянула к границе с Украиной войска и вооружение.

Позже выяснилось, что усиление было сделано в районе российско-белорусской границы, однако Киев свою поменял не поменял: власти все больше и больше внимания уделяют «скорому нападению». В рамках риторики в стране уже решили поставить женщин на воинский учет, а народу посоветовали запастить «дежурными» чемоданчиками.