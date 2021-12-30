Продолжая закрывать оппозиционные телеканалы, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует свой страх перед критикой. Об этом 29 декабря заявил депутат украинского парламента от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Александр Качный в эфире телеканала «Наш»

«Он всех боится сейчас. Сейчас у него началось такое время, когда ему страшно с любого направления с людьми разговаривать открыто, без охраны, без суфлеров. Это уже становится просто невозможным для нашего президента. Где бы он не находился, там везде оцепление в несколько полос и обязательно стоят суфлеры. Как только эти суфлеры убирают, мы слышим то, что происходило на интервью его с журналистами, когда он начал их оскорблять, обзывать и понес непонятно какие вещи», — заявил депутат.

Зеленский в 2021-м. Политик года на Украине, ставший ее разочарованием © коллаж Украина.Ру

Ранее коллега Качного по Раде депутат Нестор Шуфрич заявил, что украинские телеканалы не имеют право отключать от эфира без соответствующего решения суда. Он назвал абсурдным экстренное решение СНБО Украины и отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.

Во вторник, 28 декабря на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер установлен на пять лет. Мотивационная часть в документах отсутствует.

Кроме того, во вторник стало известно, что депутат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал». Украинские эксперты выразили мнение, что таким образом власть укрепляет позиции в медиа после переформатирования под себя телеканалов «Рада» и «Дом».