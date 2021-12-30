Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на петицию о принудительной вакцинации поручил Кабинету министров страны выяснить, прививали ли украинцев просроченными препаратами. Об этом говорится в ответе на петицию, опубликованном 29 декабря на сайте офиса главы государства

Украинский врач сказала, какая вакцина дает самую слабую защиту от коронавируса © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

«Учитывая указанное, я обратился в Кабинет министров Украины с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования», — говорится в ответе Зеленского.

Также президент отметил, что принудительная вакцинация не противоречит законодательству Украины.

«В отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины… Согласно законам Украины, для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней», — отмечается в ответе.

В октябре Минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее Минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг.