Петиция с просьбой отменить принудительную вакцинацию от коронавируса набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В тексте петиции указывалось, что «люди вакцинируются просроченными вакцинами под страхом увольнения с работы или неполучения заработной платы».
«Учитывая указанное, я обратился в Кабинет министров Украины с просьбой выяснить, были ли случаи использования просроченных вакцин, и в случае необходимости принять соответствующие меры реагирования», — говорится в ответе Зеленского.
Также президент отметил, что принудительная вакцинация не противоречит законодательству Украины.
«В отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины… Согласно законам Украины, для предотвращения распространения других инфекционных заболеваний обязательным профилактическим прививкам подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней», — отмечается в ответе.
В октябре Минздрав Украины утвердил перечень профессий и организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Невакцинированных от коронавируса чиновников и сотрудников сферы образования отстраняют от работы. Позднее Минздрав расширил список профессий, для которых вакцинация от коронавируса обязательна, в него попали сотрудники сферы управления центральных органов исполнительной власти и социальных услуг.