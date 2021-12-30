«Эта ситуация взорвала всю Украину и международное сообщество. Будут акции протеста. Сегодня украинцы говорят, что, может, нравится или не нравится слово журналиста. Но никто без решения суда не имеет права закрывать журналистам рот. Мы будем обращаться в суды, ООН, ОБСЕ, требуя справедливости», — заявил депутат.
Во вторник, 28 декабря, на сайте Офиса президента Украины был обнародован указ. Санкции ввели против 3-х юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Первый независимый» и UkrLive — ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Срок ограничительных мер — 5 лет, при этом причины запрета не называются.
Шуфрич назвал абсурдным решение СНБО Украины и отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.
Также во вторник стало известно, что депутат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал». Украинские эксперты выразили мнение, что таким образом власть укрепляет позиции в медиаполе после переформатирования под себя телеканалов «Рада» и «Дом».