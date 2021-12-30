Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич настаивает на том, что украинские телеканалы не имеют права отключать без соответствующего решения суда. Об этом 29 декабря он заявил в эфире телеканала «Наш»

«Эта ситуация взорвала всю Украину и международное сообщество. Будут акции протеста. Сегодня украинцы говорят, что, может, нравится или не нравится слово журналиста. Но никто без решения суда не имеет права закрывать журналистам рот. Мы будем обращаться в суды, ООН, ОБСЕ, требуя справедливости», — заявил депутат.

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Шуфрич назвал абсурдным решение СНБО Украины и отметил, что никаких оснований вводить санкции не было, поскольку телеканалы работали в юридическом поле Украины.

Также во вторник стало известно, что депутат от президентской партии «Слуга народа» Алексей Ковалев купил «4 канал». Украинские эксперты выразили мнение, что таким образом власть укрепляет позиции в медиаполе после переформатирования под себя телеканалов «Рада» и «Дом».