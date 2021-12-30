В четверг, 30 декабря, почти на всей территории Украины начнет теплеть. Особенно заметно это будет жителям западных регионов страны, где столбики термометров перейдут на «положительную сторону». При этом пасмурная погода почти повсеместно сменится на облачную с прояснениями. Об этом 29 декабря написал НВ

Как догнать новогоднее настроение, если елки нет - совет специалиста © pixabay

«Карпаты на западе, поэтому они тоже встретят теплые воздушные массы, которые на нас надвигаются», — сказала Птуха.

По подсчетам специалистов, 31 декабря преимущественно в северных областях будут наблюдаться осадки, местами — мокрый снег с дождем или просто дождь.

Такая погода продержится недолго, и уже со 2 января, считают специалисты, в стране начнется новое похолодание.