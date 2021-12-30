Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в страну идет теплая воздушная масса атлантического происхождения, она будет «вытеснять мороз, который сейчас наблюдается на территории Украины», а это значит, что западные регионы отметят Новый год с температурой выше нуля.
«Карпаты на западе, поэтому они тоже встретят теплые воздушные массы, которые на нас надвигаются», — сказала Птуха.
По подсчетам специалистов, 31 декабря преимущественно в северных областях будут наблюдаться осадки, местами — мокрый снег с дождем или просто дождь.
Такая погода продержится недолго, и уже со 2 января, считают специалисты, в стране начнется новое похолодание.