Страны Запада на протяжение последних 30 лет использовали Украину для достижения собственных целей. Об этом на днях заявил британский журналист Райан Купер в статье для издания The Week

Тревожный 2022-й. Чего Украине ждать от наступающего года © AFP, Sergei SUPINSKY

«Именно западные экономисты и правительства, находящиеся под сильным влиянием неолиберальной догмы, провели масштабную приватизацию украинских активов в первые постсоветские годы. Это привело к экономической катастрофе и настоящей эпидемии коррупции, от которой страна пока не оправилась», — напомнил Купер.

В то же время, по словам автора, западные страны неоднократно использовали Украину, чтобы нанести удар по России, однако взамен они не предоставляли ей ресурсы, необходимые для выгодного союза.

Купер отметил, что такое же «высокомерие в сочетании с некомпетентностью» НАТО распространяет на отношение к России и Украине.

Он напомнил, что заявленной целью создания североатлантического альянса было противодействие СССР и сдерживание распространения международного коммунизма.

«Ни того, ни другого уже 30 лет не существует, однако НАТО продолжало безрассудно расширяться на протяжении 1990-х и 2000-х годов. Казалось, никому и в голову не приходило, что у России может возникнуть мысль о том, что НАТО по-прежнему является антироссийским альянсом. И что у Москвы могут быть понятные причины беспокоиться о военном присутствии Запада на Украине», — написал Купер.

Журналист назвал совершенно очевидным, что США и Западная Европа не стремятся отправлять своих военнослужащих защищать Украину, поскольку для них существующий в стране конфликт является незначительной проблемой на фоне роста могущества и влияния Китая, пандемии коронавируса, изменения климата и ряда других обстоятельств.

Однако, подчеркнул Купер, западные державы и, в частности, США вместо того, чтобы прямо и честно признать этот факт, постоянно отказываются сокращать свои потери, прекращать «подкалывать», раздражать президента РФ Владимира Путина и стремиться к какой-то разрядке. Страдать, отмечает автор статьи, от последствий будет Украина.