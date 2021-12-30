Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Загородний 29 декабря обвинил президента страны Владимира Зеленского в нарушении девяти статей конституции республики. Его заявление опубликовали на сайте политического объединения

Зеленский признался, что нарушил закон © пресс-служба президента Украины

«Когда я прочел указ президента Украины и дополнение к нему, то открыл конституцию и сразу насчитал нарушение девяти статей», — заявил Загородний.

Он пояснил, что речь идет о статьях, которые касаются нарушения свободы слова, запрета цензуры, права граждан Украины на работу.

«Также нарушение статьи 104 — это присяга президента Украины, где он гарантировал свободу слова. Нарушение статьи 107, где определены полномочия СНБО и где нет такой функции, чтобы СНБО подменял собой судебные заседания. <…> Мне кажется, что вся украинская власть во главе с президентом Зеленским уже потеряла разум и творит беззаконие в нашей стране», — заключил Загородний.

На днях Зеленский ввел санкции против компаний, в которые входят украинские оппозиционные СМИ. В частности, под ограничения попали медиахолдинг «Новости» (оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK), а также ООО «Тайм медиа» (телеканал «Перший Незалежний») и ООО «Телепростир» (телеканал UkrLive). Меры будут действовать пять лет.