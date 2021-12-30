НАТО - альянс, построенный на сложной системе консультаций и компромиссов. В условиях пандемии этот механизм начал "буксовать", и по довольно забавной причине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал украинский и российский политолог Дмитрий Выдрин

Функционеры НАТО проводят бесчисленные «круглые столы» по причине самого устройства альянса, отметил Выдрин. «Я поинтересовался у знакомого европейского отельера, каков средний чек за минибар на таких встречах. Оказалось, двенадцать тысяч евро в неделю с носа. Наверное, с красного. Нехило! Но как получить бесплатный онлайн-доступ к гостиничному минибару? Нет, не переживёт Альянс пандемию. Значит, войны точно не будет…», — сказал эксперт. Боррель назвал требование России по НАТО неприемлемым © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк В конце наступающего года лидера Альянса, США, ждёт "геополитический Чернобыль", заключил Выдрин. Полностью интервью можно прочитать здесь.