Функционеры НАТО проводят бесчисленные «круглые столы» по причине самого устройства альянса, отметил Выдрин.
«Я поинтересовался у знакомого европейского отельера, каков средний чек за минибар на таких встречах. Оказалось, двенадцать тысяч евро в неделю с носа. Наверное, с красного. Нехило! Но как получить бесплатный онлайн-доступ к гостиничному минибару? Нет, не переживёт Альянс пандемию. Значит, войны точно не будет…», — сказал эксперт.
В конце наступающего года лидера Альянса, США, ждёт "геополитический Чернобыль", заключил Выдрин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.