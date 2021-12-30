«Россия без Украины никогда не станет империей», - говорил Збигнев Бжезинский. О том, что на самом деле имел в виду американский политический деятель, из личных контактов с ним известно украинскому и российскому политологу Дмитрию Выдрину. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Не Россия теряет Украину, а она сама себя теряет, утверждает эксперт.

«Одно время мне довелось общаться и спорить со Збигневом Бжезинским. Сегодня, кстати говоря, Госдепом правят именно его ученики. На вопрос, в силу чего он вывел формулу, что «Россия без Украины никогда не станет империей», хитрый Збиг лишь загадочно улыбался, а потом признался, что сказал это мимоходом для красного словца», — сказал Выдрин.

Бжезинский сам в это поверил, и убедил своих учеников, и даже многих влиятельных россиян, которые на порядки переоценивают влияние и геополитический вес Украины заявил эксперт. Эксперт рассказал, как Россия реагирует на американские биолаборатории в Казахстане © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

На самом деле России помешать стать мировой империей может лишь она сама, уверен эксперт. Те в России, которые говорят о жизненной необходимости Украины для первой, лишь подпитывают самомнение киевских элит, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.