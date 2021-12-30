Не Россия теряет Украину, а она сама себя теряет, утверждает эксперт.
«Одно время мне довелось общаться и спорить со Збигневом Бжезинским. Сегодня, кстати говоря, Госдепом правят именно его ученики. На вопрос, в силу чего он вывел формулу, что «Россия без Украины никогда не станет империей», хитрый Збиг лишь загадочно улыбался, а потом признался, что сказал это мимоходом для красного словца», — сказал Выдрин.
Бжезинский сам в это поверил, и убедил своих учеников, и даже многих влиятельных россиян, которые на порядки переоценивают влияние и геополитический вес Украины заявил эксперт.
На самом деле России помешать стать мировой империей может лишь она сама, уверен эксперт. Те в России, которые говорят о жизненной необходимости Украины для первой, лишь подпитывают самомнение киевских элит, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.